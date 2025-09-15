PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Zusteller schwer verletzt

Lauf (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag in der Straße "Oberes Lautenbächle". Gegen 13:50 Uhr war der Fahrer eines Zustellungsfahrzeuges auf der mit 13-%-Gefälle abschüssigen Straße in Richtung Lauf unterwegs, als er aus noch nicht abschließend geklärten Gründen nach links in einen Hang abkam und dort mit einem Baum kollidiert. In der Folge überschlug sich das Zustellungsfahrzeug und der 55-Jährige wurde darunter eingeklemmt. Zusammen mit einem Traktorfahrer, der das verunfallte Fahrzeug anhob, befreiten Wehrleute der Feuerwehr Lauf den Mann. Nach einer Versorgung durch den Rettungsdienst, wurde der Fahrer mit schwersten Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Unfallrekonstruktion durch Ermittler des Verkehrsdienstes Baden-Baden wird durch einen von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden beauftragten Gutachter unterstützt. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

