Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Tankstelle überfallen, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Nach einem Raubüberfall am Samstagabend auf eine Tankstelle in der Freiburger Straße haben die Beamten der Kriminalpolizei Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet. Ein bislang unbekannter, mit einem Messer bewaffneter Mann, soll gegen 20:30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und einen Mitarbeiter aufgefordert haben, die Kasse zu öffnen. Daraufhin habe der mutmaßliche Räuber knapp 300 Euro Bargeld aus der Kasse sowie überdies Tabak aus dem Verkaufsregal genommen und sei anschließend in Richtung Kinzig geflüchtet. Der Täter hatte eine normale Statur und war dunkel bekleidet. Die Kapuze seines getragenen Hoodies hatte er über den Kopf gezogen. Auffallend waren die beiden weißen Kordeln am Kapuzenpullover. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes erbeten.

