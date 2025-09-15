POL-OG: Durmersheim - Einbruch

Ettenheim (ots) - Am heutigen Montagmorgen kam es auf der B3 bei Altdorf zu einem Auffahrunfall mit einem leicht verletzten Kind. Gegen 8:10 Uhr soll eine 53-jährige Ford-Fahrerin einer verkehrsbedingt haltenden 30-jährigen Ford-Fahrerin aufgefahren sein, wodurch es zur Kollision kam. In Folge des Aufpralls wurde ein im Auto der 30-Jährigen mitfahrendes Kind leicht verletzt. Der durch den Auffahrunfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 15.000 ...

mehr