POL-OG: Durmersheim - Einbruch
Durmersheim (ots)
Im Zeitraum zwischen Samstag, 16:30 Uhr und Sonntag, 17:30 Uhr, soll es in der Weissenburger Straße zu einem Einbruch in eine Jugendzentrum gekommen sein. Bislang unbekannte Täterschaft soll sich durch das Einwerfen einer Scheibe auf gewaltsame Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft und diese durchwühlt haben. Bei dem Einbruch wurden mehrere Wertgegenstände entwendet, der genaue Diebstahlschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlung.
