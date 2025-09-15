PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Auffahrunfall

Ettenheim (ots)

Am heutigen Montagmorgen kam es auf der B3 bei Altdorf zu einem Auffahrunfall mit einem leicht verletzten Kind. Gegen 8:10 Uhr soll eine 53-jährige Ford-Fahrerin einer verkehrsbedingt haltenden 30-jährigen Ford-Fahrerin aufgefahren sein, wodurch es zur Kollision kam. In Folge des Aufpralls wurde ein im Auto der 30-Jährigen mitfahrendes Kind leicht verletzt. Der durch den Auffahrunfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 15.000 Euro.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 11:01

    POL-OG: Önsbach, Fautenbach - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Önsbach, Fautenbach (ots) - Am Freitagabend kam es zu einer Unfallflucht eines noch unbekannten Pkw-Fahrers. Gegen 20 Uhr soll ein Motorradfahrer auf der B3 von Önsbach kommend in Richtung Fautenbach unterwegs gewesen sein, als ihm zwei Traktoren entgegenkamen, die von dem noch unbekannten Autofahrer überholt worden sein sollen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig einscheren und erfasste infolgedessen den ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 09:33

    POL-OG: Baden-Baden, Oos - Leichtverletzte nach Hundebiss

    Baden-Baden, Oos (ots) - Eine 38-Jährige wurde am Samstagnachmittag gegen 16:45 Uhr auf einem Radweg Höhe der Flugstraße durch den Hundebiss eines Schäferhundes leicht verletzt. Der Hundehalter soll sich anschließend von der Örtlichkeit entfernt haben, konnte jedoch kurze Zeit später in der Hauptstraße kontrolliert werden. Die Beamten der Polizeihundeführerstaffel ermitteln gegen den Hundehalter wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren