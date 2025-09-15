POL-OG: Ettenheim - Auffahrunfall

Önsbach, Fautenbach (ots) - Am Freitagabend kam es zu einer Unfallflucht eines noch unbekannten Pkw-Fahrers. Gegen 20 Uhr soll ein Motorradfahrer auf der B3 von Önsbach kommend in Richtung Fautenbach unterwegs gewesen sein, als ihm zwei Traktoren entgegenkamen, die von dem noch unbekannten Autofahrer überholt worden sein sollen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig einscheren und erfasste infolgedessen den ...

