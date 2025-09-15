PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Mit dem Motorrad in den Gegenverkehr geraten

Seelbach (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Ford kam es am Montagnachmittag auf der L 103 zwischen dem Abzweig Am geisberg/Hallen und Welschensteinach. Gegen 14 Uhr war der 15 Jahre alte Fahrer des Kleinkraftrades im Verlauf einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr geraten. Obwohl beide Fahrzeugführer noch bremsten, kam es zum Zusammenstoß und glücklicherweise keinen schwereren Verletzungen. Nach Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort, wurde der Jugendliche mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

