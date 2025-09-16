PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Neusatz - Beim Vorbeifahren beschädigt

Bühl (ots)

Eine Ford--Fahrerin soll am Montagnachmittag mit ihrem Pkw einen Toyota gestreift haben. Gegen 16 Uhr soll die Ford-Lenkerin in der Schwarzwaldstraße unterwegs gewesen sein, als sie beim Vorbeifahren das entgegenkommende Fahrzeug erfasste und so einen Sachschaden von circa 6.000 Euro verursachte. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die Unfallverursacherin derzeit einem einmonatigen Fahrverbot unterliegt und somit nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

