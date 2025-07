Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mann schießt mit Schreckschusspistole - Korrektur Uhrzeit

Recklinghausen (ots)

Ein 25-jähriger Hertener geriet am Montagnachmittag (ca. 14:45 Uhr) in einer Arztpraxis an der Kurt-Schumacher-Straße in Streit mit einer ebenfalls 25-Jährigen aus Recklinghausen. Der Mann wurde der Praxis verwiesen.

Als die 25-Jährige aus der Praxis kam, stieg sie als Beifahrerin in ein Auto. Der 25-Jährige ging auf das Auto zu und schoss mit einer Schreckschusspistole in Richtung des Autos. Anschließend flüchtete er. Auch der Autofahrer fuhr mit der 25-Jährigen weg.

Die Schreckschusspistole konnte im Umfeld gefunden und sichergestellt werden.

Der 25-Jährige konnte trotz Fahndung nicht angetroffen werden. Gegen den Mann hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.

