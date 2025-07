Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: hochwertige Armbanduhr entwendet

Recklinghausen (ots)

An der Straße "Am -Südring-Center" kam es am Montagnachmittag zu einem Diebstahl einer hochwertigen Uhr. Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Gegen 14:10 Uhr saß ein 64-Jähriger aus Essen zusammen mit einem weiteren Zeugen im Außenbereich einer Bäckerei. Der 64-Jährige hatte eine Armbanduhr dabei, die er in einer Papiertüte verstaut hatte. Plötzlich rannte ein bislang unbekannter Mann an dem Tisch vorbei und griff nach der Tüte. Der Essener versuchte den Täter noch aufzuhalten, aber der Unbekannte stieß ihn weg und er fiel zu Boden. Der Täter flüchtete anschließend mit dem Diebesgut in Richtung Devenstraße.

Personenbeschreibung:

-Ca. 35-40 Jahre alt - ca.1,65 Meter-1,70 Meter groß - stämmiger Körperbau - schwarzer Vollbart - schwarze Basecap - schwarzes T-Shirt - Jeans - schwarze Turnschuhe

Der 64-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Angaben machen können, werden gebeten, die Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell