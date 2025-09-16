Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ausnahmezustand

Offenburg (ots)

Der psychische Ausnahmezustand eines Mannes hat am Montag zu mehreren Polizeieinsätzen in der Weststadt geführt. Entsprechend den Schilderungen von Nachbarn habe der Mann bereits am Morgen lautstark in seiner Wohnung herumgeschrien. Nachdem er hierbei durch hinzugezogene Beamte des Polizeireviers Offenburg beruhigt und in seiner Lautstärke eingedämmt werden konnte, setzte sich das Szenario am Abend fort und gipfelte in Aggressionen, Beleidigungen und verbalen Bedrohungen des Störers. Weil sich die Situation immer weiter zuspitzte, wurde der Mann letztlich überwältigt und ihm die Handschließen angelegt. Unter fortlaufenden Beleidigungen und sprunghaften Stimmungsschwankungen wurde psychisch Auffällige in eine Fachklinik gebracht.

/wo

