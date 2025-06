Polizei Paderborn

POL-PB: Technischer Defekt als wahrscheinliche Ursache für Brand in Mehrfamilienhaus

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Der Brand in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Detmolder Straße in Bad Lippspringe ist am Freitagvormittag, 13. Juni, vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Davon gehen die Brandermittler der Polizei Paderborn derzeit aus.

Eine Zeugin hatte das Feuer, bei dem es zu einer starken Rauchentwicklung kam, gegen 11.25 Uhr gemeldet. Der Brandherd befand sich in unmittelbarer Nähe eines Sicherungskastens. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Lippspringe bekam die Flammen schnell unter Kontrolle. Zwei Personen mussten mit einem Krankenwagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht werden, da sie Rauch eingeatmet hatten. Das Treppenhaus wurde durch Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnungen sind weiterhin bewohnbar.

Während der Löscharbeiten war die Detmolder Straße im Bereich des Brandortes komplett gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr über die umliegenden Straßen ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

