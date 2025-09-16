Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Diebstahl aus Pkw, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Am Montagnachmittag im Zeitraum zwischen 16:15 Uhr und 17 Uhr, soll es auf einem Parkplatz in der Fautenbacher Straße zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw gekommen sein. Ein bislang Unbekannter soll aus dem abgeschlossenen Mitsubishi ein Smartphone entwendet haben. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07841 7066-0 bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch zu melden.

/th

