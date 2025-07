Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Im Königsesch;

Unfallzeit: 20.07.2025, 00.40 Uhr;

Schwer verletzt hat sich ein E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Der 41-Jährige war in der Nacht zu Sonntag auf der Straße Im Königsesch in Richtung Ruhrallee unterwegs. Aus ungeklärter Ursache stürzte der Bocholter und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Da sich bei ihm Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell