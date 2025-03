Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Dieb stiehlt Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich in der Nacht zum Sonntag (09.03.2025) das Vertrauen eines 54-Jährigen erschlichen und ihm 150 Euro Bargeld gestohlen. Der 54-Jährige saß gegen 00.50 Uhr auf einer Parkbank in den Mittleren Anlagen. Der Unbekannte sprach ihn auf Arabisch an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Während des Gesprächs öffnete der Unbekannte die Tasche des 54-Jährigen, die neben ihm auf der Parkbank stand und stahl daraus das Bargeld. Nachdem der 54-Jährige den Diebstahl bemerkt hatte, trat der Unbekannte nach ihm und flüchtete Richtung Neckartor. Er ist etwa 25 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß und trägt einen schwarzen Bart. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

