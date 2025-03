Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsgefährdung zwischen Homburg und Bexbach

Homburg / Bexbach (ots)

Am 03.03.2025, gegen 19:45 Uhr, kam es auf der Bexbacher Straße (B 423) zwischen Homburg und dem Ortseingang Bexbach mehrfach zu gefährlichen Verkehrssituationen. Der 30-jähriger Fahrer eines Seat befuhr, nach Zeugenangaben, die B 423 in starken Schlangenlinien. Im Kurvenbereich hinter der BAB 6 Anschlussstelle Homburg in Fahrtrichtung Bexbach habe der Seat-Fahrer zudem gleich mehrere Fahrzeuge waghalsig überholt. Entgegenkommende Autos hätten hierbei, so der nachfahrende Zeuge, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zur Seite ausweichen müssen. Durch großes Glück sei es hierbei nicht zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall gekommen. In Bexbach-Frankenholz konnte das Fahrzeug durch die verständigte Polizei gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer, der nicht im Besitz eines Führerscheins war und mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde zur Blutentnahme zur Polizeidienststelle in Homburg verbracht. Sein Fahrzeug war weder zugelassen noch versichert. Die Polizei Homburg bittet weitere Zeugen und gegebenenfalls durch die Fahrweise gefährdete Verkehrsteilnehmer sich zu melden. (06841/1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell