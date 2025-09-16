Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Bargeld und Zigaretten erbeutet

Lahr (ots)

Am Montagabend hat ein bislang unbekannter Mann eine Tankstelle in der Freiburger Straße überfallen und hierbei Bargeld in noch unbekannter Höhe sowie Zigaretten erbeutet. Der mutmaßliche Räuber hat gegen 22 Uhr den Verkaufsraum betreten und forderte unter Vorhalt eines Messer eine Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Daraufhin entnahm der Täter Bargeld aus der Kasse und überdies Zigaretten aus dem Verkaufsregal. Der dunkel bekleidete und circa 170 Zentimeter große Mann mit normaler Statur, Glatze und heller Haut sei anschließend in Richtung Bahnhof davongerannt. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zur Feststellung verdächtiger Personen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes. Ob ein Tatzusammenhang mit dem Tankstellenüberfall am Samstagabend in Offenburg besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

