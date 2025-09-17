Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe gelangen in Verkaufsstand

Sondershausen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch widerrechtlich Zutritt zur einer Verkaufsbunde in der Martin-Andersen-Nexö-Straße. Die Diebe öffneten gewaltsam die Jalousie zwischen 20.00 Uhr und 07.40 Uhr und gelangten anschließend in den Innenraum. Aus diesem entwendeten die Unbekannten Bargeld. Am Imbissstand entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0243382

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell