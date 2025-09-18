Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto im Graben gelandet

Holzthaleben (ots)

Ein Autofahrer befuhr am Mittwochabend, gegen 22.40 Uhr, die Landstraße 1032 aus Richtung Holzthaleben in Richtung Großbrüchter, als er seinen Angaben zufolge einem Wildtier ausweichen musste. In weiterer Folge kam der Pkw von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Zur Beweissicherung wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

