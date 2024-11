Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 12. November 2024, 17:20 Uhr, durch einen Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Eine 69-jährige Frau aus Bremen befuhr mit einem VW die B75 und verließ diese an der Anschlussstelle Stickgras. Beim Einfahren auf die Syker Straße in Richtung Stadtmitte übersah sie den Nissan einer 85-Jährigen aus Delmenhorst, die auf der Syker Straße in gleicher Richtung unterwegs war.

Beide Fahrzeuge mussten nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

