Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Alkoholisiert auf dem Fahrrad
Mühlhausen (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich am Donnerstag einen Radfahrer in der August-Bebel-Straße. Der Mann stimmte gegen 00.05 Uhr einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Dieser ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Polizeibeamten brachten den 36-Jährigen in das nächstgelegene Klinikum zur Durchführung einer Blutprobenentnahme. Dem Radfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.
