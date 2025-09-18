PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert auf dem Fahrrad

Mühlhausen (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich am Donnerstag einen Radfahrer in der August-Bebel-Straße. Der Mann stimmte gegen 00.05 Uhr einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Dieser ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Polizeibeamten brachten den 36-Jährigen in das nächstgelegene Klinikum zur Durchführung einer Blutprobenentnahme. Dem Radfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

