Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feueralarm missbräuchlich betätigt - Polizei sucht Zeugen

Dingelstädt (ots)

Ein manuell ausgelöster Feueralarm sorgte am Mittwoch, kurz nach 13.30 Uhr, in einem Unternehmen der Automobilzulieferungsbranche in der Wachstedter Straße für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz. Die Feuerwehr gab aber schnell Entwarnung - ein Brand war nicht ausgebrochen. Stattdessen stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Täter den Feueralarm mutwillig ausgelöst hatten. Die Polizei ermittelt nun wegen des Missbrauches von Notrufen.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0243579

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell