PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feueralarm missbräuchlich betätigt - Polizei sucht Zeugen

Dingelstädt (ots)

Ein manuell ausgelöster Feueralarm sorgte am Mittwoch, kurz nach 13.30 Uhr, in einem Unternehmen der Automobilzulieferungsbranche in der Wachstedter Straße für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz. Die Feuerwehr gab aber schnell Entwarnung - ein Brand war nicht ausgebrochen. Stattdessen stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Täter den Feueralarm mutwillig ausgelöst hatten. Die Polizei ermittelt nun wegen des Missbrauches von Notrufen.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0243579

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 07:58

    LPI-NDH: Feuerlöschereinsatz ruft Polizei auf den Plan

    Greußen (ots) - Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Mittwoch gegen 17.50 Uhr auf der Grünfläche der Kirchengemeinde ein Feuerlöscher entleert. Der Inhalt legte sich auf der Rasenfläche und auf dem daneben abgeparkten Autos ab. Die Polizei hat die Ermittlungen unteranderem wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer Hinweise zu der bislang unbekannten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 07:57

    LPI-NDH: Unfallverursacher entfernt sich pflichtwidrig

    Sondershausen (ots) - Auf einem Parkplatz in der Ferdinand-Schlufter-Straße kam es am Mittwoch im Zeitraum zwischen 08.30 Uhr und 17.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit einem abgeparkten Opel. Es entstand Sachschaden. Der Polizei liegen Hinweise vor, dass das Fahrzeug des Verursachers rot sein könnte. Der Unfallverursacher entfernte sich entgegen seiner Pflichten von ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 07:57

    LPI-NDH: Alkoholisiert auf dem Fahrrad

    Mühlhausen (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich am Donnerstag einen Radfahrer in der August-Bebel-Straße. Der Mann stimmte gegen 00.05 Uhr einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Dieser ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Polizeibeamten brachten den 36-Jährigen in das nächstgelegene Klinikum zur Durchführung einer Blutprobenentnahme. Dem Radfahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren