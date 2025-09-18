Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ermittlungen nach Verkehrskontrolle
Sondershausen (ots)
Am Donnerstag unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser in der Erfurter Straße Uhr einen Elektrorollerfahrer gegen 14.50 einer Verkehrskontrolle. Hier stellten die Polizisten fest, dass an dem Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht war, welches nie zu dem Fahrzeug gehörte, und somit kein Pflichtversicherungsschutz bestand. Zudem verwies ein Drogenvortest auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Der 20-Jährige wurde einem Klinikum zur Blutprobenentnahme zugeführt.
