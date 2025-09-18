Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen führte ein Fahrschüler Übungsinhalte während einer Fahrstunde mit einem Motorrad aus. Hierbei galt es einen Parcours abzufahren. Im Rahmen dessen verlor der Fahrschüler die Kontrolle über das Motorrad, stürzte und zog sich hierbei Verletzungen zu. Vor Ort kam ein Rettungswagen zum Einsatz, der den Mann in ein Klinikum zur weiteren medizinischen Betreuung brachte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell