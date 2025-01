Polizei Düsseldorf

POL-D: Gerresheim - Verletzter Rentner - 75-Jähriger verstarb im Krankenhaus - Todesermittlungsverfahren eingeleitet - Ermittlungen dauern an

Berichterstattung von Donnerstag, 23. Januar 2025

Einsatzzeit: Donnerstag, 9. Januar 2025, 07:30 Uhr Ereignisort: Düsseldorf-Gerresheim, Unter den Eichen

Nachdem am 9. Januar ein 75-jähriger Rentner auf offener Straße verletzt aufgefunden und später im Krankenhaus verstorben war, hat das Kriminalkommissariat 11 ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang sind die Ermittler damit befasst, aufzuklären was an dem Morgen in Gerresheim geschah.

Der demenzkranke Mann war am 21. Januar in einem Düsseldorfer Krankenhaus gestorben. Die zwischenzeitlich durchgeführte Obduktion konnte nicht abschließend klären, ob es sich im vorliegenden Fall eher um die Folgen einer Straftat oder eines Sturzgeschehens handelt; die Ermittlungen dauern an.

In jedem Fall sucht das Kriminalkommissariat 11 Zeugen unter Telefon 0211 - 870-0.

