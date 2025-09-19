Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unkrautentfernung mit Folgen

Dingelstädt (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten am Donnerstagnachmittag im Eichsfeld in einem Ortsteil von Dingelstädt zu einem Brand aus. Das Vorhaben eines Mannes, seinen Garten mittels Gasbrenner vom Unkraut zu befreien, führte zu einem Schreckmoment. Denn außer des lästigen Wildwuchses stand zudem plötzlich ein Holzunterstand in Flammen. Da es dem Mann nicht mehr gelang, den Brand eigenständig zu löschen, brannte das Dach des Unterstandes noch vor Eintreffen der Feuer ab. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 500 Euro.

