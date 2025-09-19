PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unkrautentfernung mit Folgen

Dingelstädt (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten am Donnerstagnachmittag im Eichsfeld in einem Ortsteil von Dingelstädt zu einem Brand aus. Das Vorhaben eines Mannes, seinen Garten mittels Gasbrenner vom Unkraut zu befreien, führte zu einem Schreckmoment. Denn außer des lästigen Wildwuchses stand zudem plötzlich ein Holzunterstand in Flammen. Da es dem Mann nicht mehr gelang, den Brand eigenständig zu löschen, brannte das Dach des Unterstandes noch vor Eintreffen der Feuer ab. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 10:02

    LPI-NDH: Brand in Restaurant

    Bad Langensalza (ots) - Am Donnerstagabend, kam es gegen 22.30 Uhr, aus bisher noch ungeklärter Ursache zum Brand in einem Restaurant in der Kurpromenade. Personen, die sich noch in dem Gebäude befanden, mussten dieses umgehend verlassen. Die Feuerwehr hatte die Flammen kurz vor 23.30 Uhr gelöscht. Noch am Abend nahmen Beamte der Kriminalpolizei vor Ort die Ermittlungen auf. Warum das Feuer ausbrach, ist gegenwärtig noch unklar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 17:03

    LPI-NDH: Fahrzeuge nach Unfall schrottreif

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Weder auf den Holzweg noch auf im Paradies wägten sich am Donnerstagnachmittag zwei Autofahrer. Tatsächlich befuhren sie den Holz- und Paradiesweg und kollidierten hierbei, vermutlich aufgrund eines Vorfahrtfehlers, miteinander. Alle Fahrzeuginsassen konnten die Autos unbeschadet verlassen. Die Kraftfahrzeuge waren indes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Rückfragen ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 17:03

    LPI-NDH: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

    Mühlhausen (ots) - Am Donnerstagmorgen führte ein Fahrschüler Übungsinhalte während einer Fahrstunde mit einem Motorrad aus. Hierbei galt es einen Parcours abzufahren. Im Rahmen dessen verlor der Fahrschüler die Kontrolle über das Motorrad, stürzte und zog sich hierbei Verletzungen zu. Vor Ort kam ein Rettungswagen zum Einsatz, der den Mann in ein Klinikum zur weiteren medizinischen Betreuung brachte. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren