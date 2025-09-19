PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Paket gewaltsam aus Briefkasten entwendet

Nordhausen (ots)

Auf ein Paket, welches sich in einem Briefkasten in der Hardenbergstraße befand, hatten es unbekannte Diebe abgesehen. Am Donnerstag, zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr, öffneten der oder die Täter den Briefkasten gewaltsam, um das darin befindliche Paket zu entwenden. Wer Hinweise zum Paketdiebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0244802

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

