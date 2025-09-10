Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Stavern - Schwerer Verkehrsunfall auf der Panzerstraße

Stavern (ots)

Am Mittwoch gegen 08:10 Uhr, kam es auf dem Schlagbrückener Weg ("Panzerstraße") bei Stavern zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 25-jährige Pkw-Fahrerin ihrem Pkw die Panzerstraße aus Richtung Sögel kommend in Fahrtrichtung Meppen. Nachdem sie einen anderen Pkw überholt und sich wieder eingeordnet hatte, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 53-jährigen Fahrerin.

Die 25-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die 53-jährige Fahrerin wurde in ihr Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Die Straße war zeitweise gesperrt.

