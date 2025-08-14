Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: +++ Aktuell Großbrand in Niedernhausen mit starker Rauchentwicklung +++

Niedernhausen (ots)

Die Feuerwehr ist in Niedernhausen - Oberseelbach im Einsatz.

Aufgrund eines Großbrandes kommt es hier zu einer starken Rauchentwicklung. Bitte halten Sie Fenster und Türen geschlossen, schalten Sie Lüftungs- und Klimaanlagen ab und meiden Sie das betroffene Gebiet weiträumig. Es kann zu einem erhöhten Aufkommen an Einsatzfahrzeugen kommen.

Weitere Informationen und Updates erhalten Sie unter www.rtk112.de

