FW Rheingau-Taunus: +++ Aktuell Großbrand in Niedernhausen mit starker Rauchentwicklung +++

Niedernhausen (ots)

Die Feuerwehr ist in Niedernhausen - Oberseelbach im Einsatz.

Aufgrund eines Großbrandes kommt es hier zu einer starken Rauchentwicklung. Bitte halten Sie Fenster und Türen geschlossen, schalten Sie Lüftungs- und Klimaanlagen ab und meiden Sie das betroffene Gebiet weiträumig. Es kann zu einem erhöhten Aufkommen an Einsatzfahrzeugen kommen.

Weitere Informationen und Updates erhalten Sie unter www.rtk112.de

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
Rheingau-Taunus-Kreis
Kreisbrandmeister
Michael Ehresmann
Telefon: 0176 - 21 60 38 08
E-Mail: s5@rheingau-taunus.de
https://www.rheingau-taunus.de

Original-Content von: Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis, übermittelt durch news aktuell

