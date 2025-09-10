PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Geeste (ots)

Am Montag zwischen 11:00 Uhr und 17:35 Uhr kam es in Geeste-Dalum zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein Lkw mit Anhänger, befuhr den Schillerring aus Richtung Goethestraße kommend in Fahrtrichtung Dalumer Esch. Dabei touchierte das Fahrzeug einen in einer Parkbucht abgestellten roten Mazda an dessen rechter Seite. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

