Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruchsversuch in Werkstatt

Lingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 23:49 Uhr und 00:22 Uhr, kam es in Lingen zu einem versuchten Einbruch in eine Werkstatt an der Straße Am Darmer Wasserwerk. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Personen über den rückwärtigen Bereich Zutritt zum Betriebsgelände. Anschließend versuchten die Täter, in die Räumlichkeiten einzudringen. Der Einbruchsversuch blieb jedoch erfolglos. Die Täter flüchteten schließlich in unbekannte Richtung, ohne Diebesgut zu erlangen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell