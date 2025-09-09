Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Dienstag, den 02.09.2025, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der Ostroleka-Brücke in Meppen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Eine Schülerin befuhr die Brücke vom Schullendamm kommend in Richtung Emsbad. Ihr kamen zwei nebeneinander fahrende Radfahrer entgegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem der Radfahrer. Nach einem kurzen Gespräch verließ der beteiligte männliche Radfahrer gemeinsam mit seiner Begleitung die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Schülerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei Meppen bittet den beteiligten Radfahrer sowie mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

