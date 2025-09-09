PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Dienstag, den 02.09.2025, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der Ostroleka-Brücke in Meppen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Eine Schülerin befuhr die Brücke vom Schullendamm kommend in Richtung Emsbad. Ihr kamen zwei nebeneinander fahrende Radfahrer entgegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem der Radfahrer. Nach einem kurzen Gespräch verließ der beteiligte männliche Radfahrer gemeinsam mit seiner Begleitung die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Schülerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei Meppen bittet den beteiligten Radfahrer sowie mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 08:15

    POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

    Haren (ots) - Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 14:00 Uhr, kam es auf dem Tinner Weg in Haren zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten VW Transporter. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 08:15

    POL-EL: Hoogstede - Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

    Hoogstede (ots) - In der Nacht zu Dienstag, gegen 00:05 Uhr, kam es auf dem Haftenkamper Diek in Hoogstede zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Motorradfahrer war in Richtung Emlichheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Anschließend kam er auf der Fahrbahn zum Liegen. Der ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 08:14

    POL-EL: Meppen - Verkehrsunfall mit fünf Leichtverletzten

    Meppen (ots) - Am Montag gegen 15:45 Uhr kam es am Schullendamm / Ecke Esterfelder Stiege in Meppen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines VW samt drei Mitfahrerinnen den Schullendamm in Fahrtrichtung B70. Zeitgleich wollte eine 75-jährige Kia-Fahrerin von der Esterfelder Stiege nach links auf den Schullendamm abbiegen. Dabei missachtete sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren