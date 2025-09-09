Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Hoogstede (ots)

In der Nacht zu Dienstag, gegen 00:05 Uhr, kam es auf dem Haftenkamper Diek in Hoogstede zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Motorradfahrer war in Richtung Emlichheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Anschließend kam er auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell