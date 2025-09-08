Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Pfanddosen gestohlen
Haren (ots)
Am 2. September gegen 23:20 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter vom Hinterhof eines Kiosk an der Kirchstraße in Haren einen Sack mit etwa 400 Pfanddosen. Die Tat ereignete sich in der Kirchstraße in Haren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden
