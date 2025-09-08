PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Werlte - Aufbruch von Spielautomaten

Werlte (ots)

Am Sonntag kam es in der Zeit zwischen 05:15 Uhr und 11:45 Uhr zu einem Einbruch in einer Diskothek an der Loruper Straße in Werlte. Unbekannte Täter brachen zwei Spielautomaten auf und entwendeten die Kasseneinsätze. Ein weiterer Versuch, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, scheiterte. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2917 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05951-99530 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

