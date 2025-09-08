Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Werlte - Aufbruch von Spielautomaten
Werlte (ots)
Am Sonntag kam es in der Zeit zwischen 05:15 Uhr und 11:45 Uhr zu einem Einbruch in einer Diskothek an der Loruper Straße in Werlte. Unbekannte Täter brachen zwei Spielautomaten auf und entwendeten die Kasseneinsätze. Ein weiterer Versuch, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, scheiterte. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2917 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05951-99530 in Verbindung zu setzen.
