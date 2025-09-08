Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht in der Orchideenstraße

Nordhorn (ots)

Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 12:38 Uhr und 13:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Nordhorn. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mutmaßlich die Orchideenstraße in Fahrtrichtung Schlieperstraße. Im Bereich vor der Einmündung zur Schlieperstraße touchierte er beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Audi A4. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921-309-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell