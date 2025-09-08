Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei klärt mehrere Sachbeschädigungen in Kirchen auf

Lingen (ots)

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim hat mehrere Sachbeschädigungen in Kirchen in Lingen aufgeklärt. Die Taten ereigneten sich zwischen dem 9. und 17. Juni 2025.

Am 9. Juni 2025 wurden in der Kapelle an der Wilhelmstraße unter anderem das "Ewige Licht", eine Glasvitrine, ein Mikrofon, die Orgel und das Fürbittenbuch beschädigt. Außerdem wurde Heiliges Öl entwendet. Der entstandene Schaden beträgt etwa 50 Euro.

Am 17. Juni 2025 kam es in der Kirche der Katholischen Kirchengemeinde Maria Königin an der Straße "In den Sandberg" zu weiteren Sachbeschädigungen. Mehrere Gegenstände wurden durcheinandergeworfen, alle Kerzen angezündet, die Beleuchtung eingeschaltet und Seiten aus dem Fürbittenbuch herausgerissen. Zudem wurden eine für den Gottesdienst benötigte Schelle sowie eine Weltkugel aus einem Ausstellungsraum entwendet.

Dank intensiver Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim konnte nun ein 31-jähriger Beschuldigter aus Lingen ermittelt werden, bei dem im Rahmen einer Durchsuchung mehrere entwendete Gegenstände aufgefunden wurden. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Am 14. Juni kam es zu einem weiteren Vorfall, bei dem ein bislang unbekannter Täter tagsüber in die Kirche St. Alexander an der Ludgeristraße eindrang. Dort zerstörte er unter anderem eine historische Holzfigur des hl. Antonius aus dem 18. Jahrhundert, entzündete sämtliche Kerzen und hinterließ verschiedene Symbole. Ob der Beschuldigte auch hierfür verantwortlich ist, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell