Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Lathen (ots)

Am Samstag, gegen 21:15 Uhr, kam es vor dem Combi-Markt in der Straße Großer Esch in Lathen zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Mann griff unvermittelt drei Männer im Alter von 18, 25 und 34 Jahren an und schlug einen von ihnen zu Boden. Zwei der Männer wurden dabei verletzt. Anschließend verließ der Unbekannte den Ort in Begleitung einer weiteren männlichen Person in Richtung K+K-Markt, wo er möglicherweise in ein Fahrzeug stieg. Nach Angaben der Opfer wurde der Vorfall von bislang unbekannten Zeugen beobachtet. Der Mann wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß beschrieben. Er hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild, trug Sportkleidung und hatte sehr kurz rasiertes Haar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter Tel. 05932/72100 zu melden.

