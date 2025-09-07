PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Haus in Brand geraten

Haren (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand an einem Einfamilienhaus im Buchsbaumweg in Haren. Zunächst geriet der hölzerne Terrassenüberstand in Brand. Kurz darauf griff das Feuer auf den Dachstuhl über. Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften an und konnte den Brand schließlich löschen. Die Anwohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der entstandene Sachschaden wird ersten Erkentnissen zufolge auf etwa 400.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 07:55

    POL-EL: Meppen - Schmuck und Bargeld entwendet

    Meppen (ots) - Zwischen Donnerstag, 08:00 Uhr, und Samstag, 12:15 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus am Albert-Schweitzer-Weg in Meppen. Die Täter beschädigten eine Fensterscheibe und gelangten so ins Gebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld sowie Goldschmuck. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 07:55

    POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in Schwimmbad

    Bad Bentheim (ots) - In der Nacht von Freitag, 22:30 Uhr, auf Samstag, 07:14 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Schwimmbad an der Straße Am Bade in Bad Bentheim. Die Täter beschädigten ein Fenster und gelangten so ins Gebäude. Dort begaben sie sich zum Kassenbereich, brachen einen Kassenautomaten auf und entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 06:51

    POL-EL: Bad Bentheim - Vermisster wohlbehalten zurückgekehrt

    Bad Bentheim (ots) - Der seit dem 4. September vermisste 28-jährige Rene Dekkers ist am gestrigen Abend wohlbehalten an der Wohnanschrift seiner Eltern wieder aufgetaucht. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung bei der Suche. In diesem Zusammenhang bitten wir darum, veröffentlichte sowie geteilte Inhalte umgehend zu löschen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren