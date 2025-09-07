Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Haus in Brand geraten

Haren (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand an einem Einfamilienhaus im Buchsbaumweg in Haren. Zunächst geriet der hölzerne Terrassenüberstand in Brand. Kurz darauf griff das Feuer auf den Dachstuhl über. Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften an und konnte den Brand schließlich löschen. Die Anwohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der entstandene Sachschaden wird ersten Erkentnissen zufolge auf etwa 400.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

