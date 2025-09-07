Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Haus in Brand geraten
Haren (ots)
Am Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand an einem Einfamilienhaus im Buchsbaumweg in Haren. Zunächst geriet der hölzerne Terrassenüberstand in Brand. Kurz darauf griff das Feuer auf den Dachstuhl über. Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften an und konnte den Brand schließlich löschen. Die Anwohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der entstandene Sachschaden wird ersten Erkentnissen zufolge auf etwa 400.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell