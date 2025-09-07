Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Schmuck und Bargeld entwendet
Meppen (ots)
Zwischen Donnerstag, 08:00 Uhr, und Samstag, 12:15 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus am Albert-Schweitzer-Weg in Meppen. Die Täter beschädigten eine Fensterscheibe und gelangten so ins Gebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld sowie Goldschmuck. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter Tel. 05931/9490 zu melden.
