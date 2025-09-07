POL-EL: Meppen - Schmuck und Bargeld entwendet

Bad Bentheim (ots) - In der Nacht von Freitag, 22:30 Uhr, auf Samstag, 07:14 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Schwimmbad an der Straße Am Bade in Bad Bentheim. Die Täter beschädigten ein Fenster und gelangten so ins Gebäude. Dort begaben sie sich zum Kassenbereich, brachen einen Kassenautomaten auf und entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa ...

