Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Meppen (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Nicolaus-Augustin-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter schwarzer Audi A4 wurde durch einen bislang unbekannten Pkw am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen, Telefon 05931/9490, zu melden.

