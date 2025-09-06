PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Windschutzscheibe beschädigt - Zeugen gesucht

Niederlangen (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 09:35 Uhr, wurde auf der A 31 in Fahrtrichtung Süden, zwischen den Anschlussstellen Lathen und Haren, die Windschutzscheibe eines Pkw beschädigt. Im weiteren Verlauf fanden Polizeibeamte im Bereich der Mittelschutzplanke einen Hammer. Dieser könnte nach derzeitigem Ermittlungsstand für das Schadensbild am Fahrzeug verantwortlich sein. Es ist möglich, dass das Werkzeug von einem anderen Fahrzeug gefallen und gegen die Windschutzscheibe geprallt ist. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Lingen, Telefon 05908/9348115, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

