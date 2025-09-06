Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Niederlangen - Windschutzscheibe beschädigt - Zeugen gesucht
Niederlangen (ots)
Am Freitagmorgen, gegen 09:35 Uhr, wurde auf der A 31 in Fahrtrichtung Süden, zwischen den Anschlussstellen Lathen und Haren, die Windschutzscheibe eines Pkw beschädigt. Im weiteren Verlauf fanden Polizeibeamte im Bereich der Mittelschutzplanke einen Hammer. Dieser könnte nach derzeitigem Ermittlungsstand für das Schadensbild am Fahrzeug verantwortlich sein. Es ist möglich, dass das Werkzeug von einem anderen Fahrzeug gefallen und gegen die Windschutzscheibe geprallt ist. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Lingen, Telefon 05908/9348115, in Verbindung zu setzen.
