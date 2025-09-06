Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch in Schneiderei

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Freitag, 09:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, in eine Schneiderei am Gildehauser Weg in Nordhorn einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Täter, die Eingangstür des Geschäfts aufzubrechen. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten gelang jedoch nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Nordhorn, Telefon 05921/3090, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell