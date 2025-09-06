Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch in Schneiderei
Nordhorn (ots)
In der Zeit von Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Freitag, 09:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, in eine Schneiderei am Gildehauser Weg in Nordhorn einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Täter, die Eingangstür des Geschäfts aufzubrechen. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten gelang jedoch nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Nordhorn, Telefon 05921/3090, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell