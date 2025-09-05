Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Spielothek

Lingen (ots)

In der Nacht zu Freitag, 5. September 2025, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gegen 02:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Spielothek an der Lengericher Straße in Lingen. Der Täter beschädigte anschließend gezielt zwei Geldspielautomaten und entwendete Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Anschließend flüchtete der Täter über den gegenüberliegenden Gehweg in Richtung Frerener Straße. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

