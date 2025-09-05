Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Rastdorf - VW Bulli durch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt
Rastdorf (ots)
Am 30. August zwischen 15.30 und 16.45 Uhr beabsichtigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz "Am Sportplatz" neben einem dort abgestellten blauen VW Bulli T5 Ein- oder Ausparken. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.
