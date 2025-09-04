Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Weihnachtliche Klänge für den guten Zweck - Benefizkonzert mit dem Polizeiorchester Niedersachsen

Bild-Infos

Download

Papenburg (ots)

Am 17. Dezember 2025 um 18:30 Uhr lädt die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim zu einem besonderen musikalischen Ereignis in das Forum Alte Werft Papenburg ein: Das Polizeiorchester Niedersachsen spielt sein viertes Benefizkonzert im Zuständigkeitsbereich der Inspektion - erstmals in Papenburg.

Das Polizeiorchester Niedersachsen gilt seit über einem Jahrhundert als die musikalische Visitenkarte der niedersächsischen Polizei. Die professionellen Musikerinnen und Musiker begeistern mit einer beeindruckenden Vielfalt - von klassischer Blasmusik über Big-Band-Sound bis hin zu Jazz.

Das diesjährige Konzert steht ganz im Zeichen der Weihnachtsmusik. Freuen Sie sich auf festliche Melodien, die die Vorfreude auf das Weihnachtsfest vertiefen und die Herzen erwärmen. Der Erlös des Konzerts wird einem wohltätigen Zweck gespendet.

Wie schon bei den vorherigen Konzerten wird auch diesmal die Big Band der Lingener Friedensschule das Konzert mit einem mitreißenden musikalischen Feuerwerk eröffnen. Besonders freut sich das Publikum erneut auf Susan Albers, die bereits im vergangenen Jahr das Konzert bereichert hat. Die Singer-Songwriterin, bekannt aus der Sat.1-Show The Voice of Germany, präsentiert gemeinsam mit dem Orchester unter anderem beliebte Weihnachtsklassiker.

Seien Sie dabei, wenn das Polizeiorchester Niedersachsen und Susan Albers gemeinsam die Bühne erobern und für einen unvergesslichen Weihnachtsabend sorgen. Genießen Sie musikalische Vielfalt auf höchstem Niveau - und unterstützen Sie gleichzeitig eine gute Sache.

Tickets gibt es unter: https://papenburg-kultur.eventim-inhouse.de/webshop/webticket/shop?event=2918

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell