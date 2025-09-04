PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Pedelec entwendet

Schüttorf (ots)

Am Freitag, 29.08.2025, zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein blaues Pedelec der Marke "Green". Das Fahrrad war verschlossen vor der Jahnsporthalle in der Sportplatzstraße in Schüttorf abgestellt. Im gleichen Zeitraum wurde am selben Ort ein weiteres Pedelec entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Polizei: In der jüngeren Vergangenheit ist es im Stadtgebiet Schüttorf vermehrt zu Fahrraddiebstählen gekommen. Die bislang unbekannten Täter entwenden die Räder und verstecken diese zunächst im Nahbereich, um sie häufig am Folgetag wieder abzuholen. Sollte Ihnen ein Fahrrad entwendet worden sein, empfehlen wir, zunächst die nähere Umgebung abzusuchen - insbesondere Gebüsche oder verdeckte Bereiche. Dort werden die Fahrräder nicht selten vorübergehend "abgelegt".

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

