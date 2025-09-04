POL-EL: Schüttorf - Pedelec entwendet

Haselünne (ots) - Am Mittwoch, 03.09.2025, gegen 03:46 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Täter ein Grundstück an der Straße Am Deich in Haselünne. Dort verschafften sie sich Zugang zu einem Pkw. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von etwa 50 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in ...

