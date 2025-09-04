PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Schüttorf - Pedelec entwendet

Schüttorf (ots)

Am Freitag, 29.08.2025, zwischen 19:00 Uhr und 20:45 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Pedelec der Marke "Bulls". Das Fahrrad war verschlossen an der Jahnsporthalle in der Sportplatzstraße in Schüttorf abgestellt. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

