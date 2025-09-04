PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Meppen - Fensterscheibe am Theater beschädigt

Meppen (ots)

Zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Verglasung eines Fensters am Stadttheater in Meppen an der Straße Theaterplatz. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

