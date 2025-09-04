Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Fensterscheibe am Theater beschädigt
Meppen (ots)
Zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Verglasung eines Fensters am Stadttheater in Meppen an der Straße Theaterplatz. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 in Verbindung zu setzen.
