POL-EL: Meppen - Fensterscheibe am Theater beschädigt

Schüttorf (ots) - Am Freitag, 29.08.2025, zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein blaues Pedelec der Marke "Green". Das Fahrrad war verschlossen vor der Jahnsporthalle in der Sportplatzstraße in Schüttorf abgestellt. Im gleichen Zeitraum wurde am selben Ort ein weiteres Pedelec entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer ...

mehr