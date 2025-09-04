PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Polizei bittet nach gefährlicher Körperverletzung um Hinweise auf zwei Personen

Bad Bentheim (ots)

Am Freitag, 29.08.2025, 23:35 Uhr bis 23:40 Uhr wurde ein 16-Jähriger von einem ca. 16 bis 18-jährigen Täter im Bereich der Gildehauser Straße/Zum Ferienpark, Bad Bentheim mittels Druckluft betriebener Schusswaffe im Bereich des Schulterblattes angeschossen und dabei leicht verletzt. Der Täter sei mit einer weiteren Person im Alter zwischen 16 und 18 Jahren unterwegs gewesen. Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

   - männlich
   - ca. 16-18 Jahre alt
   - klein (ca. 165 cm groß)
   - südländisches Erscheinungsbild
   - schwarze, kurze und gelockte Haare
   - bekleidet mit einer schwarzen Weste sowie einer dunklen Hose

Begleitperson:

   - männlich
   - ca. 16-18 Jahre alt
   - im vorderen Bereich der Haare -> gelocktes Haar
   - mit einem Fahrrad unterwegs

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922-776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

