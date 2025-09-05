Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Meppen

B70 - Unfall durch riskantes Überholmanöver

Verursacher flüchtig

Meppen / B70

Am Donnerstagnachmittag, 4. September 2025, ist es auf der B70 zwischen Meppen und Lingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 15:55 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem BMW in Richtung Lingen unterwegs.

Auf Höhe des Industriegebiets, kurz vor einer dortigen Hundepension, kam ihm ein Lkw mit mehreren Fahrzeugen im Schlepptau entgegen. Plötzlich setzte einer der dahinter fahrenden Pkw zum Überholen an und scherte auf die Gegenfahrbahn aus. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 18-Jährige nach rechts aus, geriet in die Berme und prallte gegen die Leitplanke.

Der BMW wurde dabei beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro zu kümmern.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem überholenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell