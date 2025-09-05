PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Haselünne - Diebstahl aus Pkw

Haselünne (ots)

In der Zeit von Dienstag, 2. September 2025, 13:00 Uhr, bis Mittwoch, 3. September 2025, 08:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem verschlossenen Pkw, der auf einem Grundstück am Haverbecker Esch in Haselünne abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

